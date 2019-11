Tours : La pièce de théâtre « Le prénom » est devenue culte. Retrouvez-là le samedi 7 décembre 2019

Tours, France

Florent Peyre © Maxppp - Jean-François FREY

La pièce. Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à diner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos...

« Rares sont les spectacles qui s’adressent à tout le monde, font beaucoup rire et sont très bien joués ! » Armelle Héliot, LE FIGAROSCOPE

Une pièce de Matthieu DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELLIÈRE - Mise en scène Bernard MURAT

Au Palais des Congrès de Tours le samedi 7 décembre 2019 à 20h30