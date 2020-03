Tours : Le spectacle ROCK THE BALLET fête son 10ème anniversaire le vendredi 13 mars au Palais des Congrès

Animés par l’idée de réinventer la danse classique en y associant d’autres genres de danse, des musiques actuelles et une dimension visuelle, Rasta Thomas et Adrienne Canterna, en 2007, créent ensemble "Rock the Ballet". Récompensée par de nombreux prix nationaux et internationaux de danse classique et contemporaine, Adrienne se jette un défi et chorégraphie les uns après les autres, la vingtaine de tableaux de Rock The Ballet X.

"Quand j'ai fondé la troupe, je voulais vraiment créer un spectacle unique, jamais vu. Ce spectacle réunira les meilleurs danseurs de leur génération !" Rasta Thomas

Son concept : une bande de copains à qui tout réussi ! Physique, divertissant, à l’image d’un concert pop et d’un ballet d’aujourd’hui, Rock the Ballet enflamme les ados enthousiastes et s’adresse à un public de tous les âges.

Les brillants danseurs de la troupe, ont tous suivi une formation de ballet classique rigoureuse dispensée dans les plus prestigieuses écoles des États-Unis. Le ballet s’associe à des effets visuels époustouflants et toujours des musiques pop & dance, Justin Timberlake, Bruno Mars et Madonna entre autres.

Palais des congrès de Tours, vendredi 13 mars à 20h30. Places assises numérotées à partir de 35 €