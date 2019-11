Tours : Michèle BERNIER présente son spectacle "Vive demain !" le 13 décembre 2019 au Palais des Congrès

Après le succès des spectacles « Le Démon de midi », « Et pas une ride !», « Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda » la fille du professeur Choron revient seule en scène avec un nouveau spectacle mis en scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth.