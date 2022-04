"Un fil à la patte" : le classique de Feydeau revisité au Théâtre Hebertot

Direction le Paris des années 50, avec une touche jazzy et music-hall, pour cette nouvelle exploration de l'un des vaudeville les plus connus, en partenariat avec France Bleu Paris. Christophe Lidon signe la mise en scène.

Comment se débarrasser d’une maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier le jour même avec une riche héritière ? Voici ce à quoi s’emploie Bois d’Enghien, amant de Lucette Gautier, chanteuse à la mode, artiste réclamée par la baronne Duverger pour la signature du contrat de mariage de sa fille avec... Bois d’Enghien lui-même. L’amant ménage Lucette et déjoue la cascade d’événements et de quiproquos qui pourraient dévoiler son projet. Pour compléter le tableau : Bouzin, minable compositeur raté, le furieux général Irrigua, amoureux de Lucette prêt à tout pour conquérir la belle, et Viviane, la future mariée qui trouve son fiancé bien trop sage et rêverait d’un séducteur très expérimenté...

Catherine Jacob dans "Un fil à la patte" - Théâtre Hébertot

Voici le postulat de départ de la pièce que nous connaissons tous. Direction cette fois le Paris des années 50, des music-hall, du jazz et d'une certaine insouciance. C'est en tout cas le pari relevé par Christophe Lidon, le metteur en scène, entouré d'une troupe prestigieuse : Catherine Jacob, Jean-Pierre Michaël, Bernard Malaka, Jeoffrey Bourdenet, Patrick Chayriguès, Stéphane Cottin, Noémie Elbaz, Emma Gamet, Sylvain Katan

À partir du 5 avril, venez découvrir au Théâtre Hebertot ce chef d'œuvre du théâtre français !