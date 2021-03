Un nouveau théâtre, dédié à l'humour grand public, bientôt à Tours

Alors que le monde du spectacle vivant est à l'arrêt depuis des mois, voilà une nouvelle qui détonne : la naissance d'un théâtre, à Tours, pour la rentrée prochaine ! "On sait - avec mes associés - qu'on prend un risque, mais on prendrait peut-être plus de risques à ne rien faire" affirme Christophe Desaint-Denis, le président et cofondateur de la Comédie de Tours, nom de cette nouvelle salle de 270 places, située rue Michelet, en plein centre de Tours.

300.000 euros investis

Le lieu accueillera principalement des comédies et des spectacles d'humour grand public. "On a ce réseau professionnel, c'est ce qui nous plaît et c'est ce qui - à notre sens - fait défaut à Tours. Notre objectif est de présenter des spectacles toutes les semaines, toute l'année. Il y a une vraie richesse culturelle à Tours, mais c'est vrai que sur ce créneau spécifique, il n'y a pas d'établissement qui a une programmation régulière et constante" explique Christophe Desaint-Denis.

La salle de La Comédie de Tours, actuellement en travaux - Christophe Desaint-Denis

Le natif de Granville, dans la Manche, a travaillé de longues années à Avignon, haut-lieu du spectacle vivant. Pourquoi avoir choisi Tours ? "Pour me rapprocher de ma famille, mais aussi pour la proximité avec Paris. Ca peut faciliter les choses, notamment sur les périodes de "rodage" : on a souvent des artistes connus qui engagent des grosses tournées dans des grosses salles, et ils ont besoin de se rôder avant de partir. C'est vrai que d'être à proximité de Paris, dans une ville attractive qui jouit d'une bonne image, c'est un plus".

Celui qui a accompagné entre autres les Chevaliers du Fiel a investi, avec ses associés Yoann Combronde et Julien Sigalas, 300.000 euros. La salle, actuellement en travaux, pourrait ouvrir "fin septembre-début octobre".