InTarsi, un spectacle dans lequel quatre acrobates mélangent grâce et folie.

Un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux

Joué-lès-Tours, France

Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes… Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent et nous transportent dans leur farandole métaphorique. Les rencontres, les rivalités, les exploits, les ratages, les prises de pouvoir, la séduction, les manipulations; ce spectacle accessible aux enfants à partir de 6 ans est un aperçu du kaléidoscope des relations humaines. Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite une véritable tendresse pour cette étrange bête qu’est l’être humain.

InTarsi - Compagnie eia - Compagnie eia

Proposé par la compagnie de cirque "Eia", InTarsi est un spectacle familial, proposé le mardi 3 décembre, à 20h30, à l'Espace Malraux de Joué Les Tours. Un extrait ? Ok !

Tarif : de 13 à 26 euros.

Pour réserver vos places, c'est ici