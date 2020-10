Une danseuse formée à Toulouse passe ce soir dans l'émission La France a un incroyable talent

Une Toulousaine passe dans l'émission La France a un incroyable talent ce mardi soir sur M6. Marion Crampe est née près de Lourdes mais elle a passé une partie de sa vie à Toulouse, sa formation a commencé dans la ville rose. Aujourd'hui la danseuse originaire du Sud-Ouest est âgée de 37 ans. Elle s'apprête à montrer son "talent" à la télé : danser tout en étant suspendue par les cheveux !

Quand Marion Crampe arrive dans la ville rose, elle a 18 ans et à la fac elle s'inscrit en STAPS. Puis, elle enchaîne avec le CREPS de Toulouse. Ces années ont été merveilleuses selon elle : "Je vivais chez des petits vieux à coté du STAPS. Ils avaient aménagé leur garage en appartement. C'était minimaliste mais je m'en fichais tant que je pouvais faire mes cours de danse." A l'époque, Marion Crampe suit des cours au studio de danse de James Carlès à Toulouse.

"_Au CREPS, ils m'ont toujours soutenu_e, poursuit-elle. Notamment Nathalie Roques et Claude Cayrac, des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup apporté. La connaissance du corps que je peux amener sur ma suspension, c'est quelque chose que j'ai découvert à Toulouse avec eux donc c'est vraiment une super aventure !"

Après des premiers pas toulousains, Marion s'envole pour Paris où elle continue de travailler très dur. Elle y découvre de nouvelles danses et de nouvelles sensations, jusqu'à ne plus toucher le sol avec la pole dance et la danse en étant accrochée par les cheveux. Une ascension qui épate Nathalie Roques, responsable de formation au CREPS : "On a beaucoup de diplômés qui ont extrêmement bien réussi, certains ont intégré le Cirque du soleil, mais c'est vrai que Marion fait partie de l'élite et de ceux qui ont eu les plus beaux parcours professionnels."

Marion Crampe, formée au CREPS de Toulouse, lors de son passage dans l'émission La France a un incroyable talen - Crédits Photo - Lou Bertin

D'autant plus que Marion Crampe prépare beaucoup son corps, notamment grâce à la méditation, parce que c'est douloureux : "Tirez-vous les cheveux, voilà ! Eh bien c'est un dixième !" Mais elle explique que le bonheur éprouvé est tellement important, que la douleur ne compte plus.