Une partie de la troupe de Je vais t'aimer dans l'Happy Hour ce mardi 2 novembre !

La comédie musicale Je vais t'aimer, basée sur les chansons culte de Michel Sardou, jouera le 6 novembre au Millésium d'Épernay. Pour l'occasion, votre radio préférée vous a récemment offert des places et l'Happy Hour recevra une partie de la troupe ce mardi 2 novembre !

Vous aimez Michel Sardou ? Vous aimez les comédies musicales ? Alors ce spectacle est fait pour vous et l'émission Happy Hour de ce mardi devrait vous intéresser, car nous y recevrons Tony Bredelet, Vinicius Timmerman, Hakob Ghasabian et Hobbs, 4 chanteurs et comédiens qui tiennent plusieurs des rôles principaux de ce spectacle d'envergure.

Pour tout savoir sur les personnages de cette comédie musicale et leurs interprètes, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du spectacle.

Pour rappel, des places étaient à gagner sur notre antenne pour assister à ce spectacle qui s'annonce merveilleux.