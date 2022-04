Valérie Damidot s'expose aux 3T

Valérie Damidot sera sur la scène du Théâtre des 3T les 15 et 16 avril 2022 avec son premier one-woman show, en primeur à Toulouse avant Paris. Son enfance, ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale... c'est un véritable ravalement de vie ! Elle est l'invitée de Circuit Bleu, Côté Culture.

Valérie Damidot fait ses premiers pas à la télévision sous la houlette d’Alexia Laroche-Joubert à la fin des années 90. Elle fait ses premières chroniques pour le magazine Exclusif sur TF1. Elle est ensuite dans coulisses de Star Academy où elle joue le rôle de la nounou, et de Loft Story 2 en 2002 sur M6 en tant que directrice de casting. Elle entre un an plus tard comme journaliste à la rédaction de Vie privée, vie publique, émission présentée par Mireille Dumas sur France 3 En 2006, la directrice des programmes de M6, Bibiane Godfroid, lui confie les commandes d’une nouvelle émission, D &Co. Le magazine de décoration devient rapidement très populaire et permet à l’animatrice de devenir une figure emblématique de la chaîne avec une nouvelle version en prime time, D &Co, une semaine pour tout changer. En 2015, elle annonce qu’elle arrête l’émission. Parallèlement, l’animatrice endosse la casquette de comédienne dans une fiction de la chaîne, et incarne une conseillère principale d’éducation dans Victoire Bonnot (2010–2012). En octobre 2016, elle intègre le casting de la septième saison de Danse avec les stars diffusée sur TF1 et termine septième de la compétition. Par la suite, Valérie a pris les commandes de diverses émissions, notamment : Les Français ont du génie ! et La vie secrète des chats sur TF1. Les As de la déco sur RTL-TVI et TF1 Depuis 2017, en novembre et décembre, elle présente Mon plus beau Noël (toujours sur TF1) Elle y commente les prestations des candidats de l’émission. Elle est secondée en 2019 par le chef Juan Arbelaez qui prodigue des conseils de cuisine. Chaque été depuis 2018 elle anime sur la même chaîne Les Plus Belles Vacances . En novembre 2019, elle lance sa chaine youtube pour partager ses astuces déco et aider ses abonnés à rénover leur domicile. Dernièrement, Valérie a lancé Damidéco, un nouveau magazine pour être en phase avec son temps sur tous les sujets déco.