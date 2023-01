Venez assister au a l'Ukrainian national Ballet d’Odessa au Capitol de Chalons

Fondée en 2006, la compagnie a crée dans la magnifique ville côtière d'Odessa par Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation pour jouer casse-noisette au Etats Unis. A partir de ce moment, la compagnie s’est engagée dans une tournée internationale en interprétant les plus grands classique : La belle aux bois dormant, la suite de Carmen et bien entendu le célèbre lac des Cygnes. Le répertoire du Ballet National Ukrainien d’Odessa a été créé dans les règles de l’art, continuant et héritant de l'expérience de maîtres tels que Natalia Makarova, Rudolf Noureev, Mikhail Baryshnikov.

Si vous souhaitez assister à cette magnifique représentation du Lac des Cygnes le vendredi 20 janvier au Capitole de Chalons, jouez avec France Bleu Champagne Ardenne.

Un seul numéro : 03.26.48.2000