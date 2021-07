Venez rêver en Vézère avec le festival de théâtre périgourdin

Depuis 7 ans, les Compagnons d'Ulysse, co-dirigés par Fanny Tramcourt et Jean-Baptiste Siaussat, officient en Dordogne, et proposent chaque année leurs services aux sites historiques et villages du département qui souhaitent recevoir une ou plusieurs représentations théâtrales en plein air. Et paf, ça donne un festival !

Le festival Rêve en Vézère est donc un moyen d'amener la culture théâtrale dans les milieux ruraux, avec une programmation de qualité, accessible à tous et en lien avec le terroir, sous les étoiles.

Cette année est la première du festival, qui se tiendra du 25 juillet au 13 août 2021. Une édition, parrainée par Guy-Pierre Couleau (metteur en scène périgourdin), qui mettra à l'honneur Molière avec Le Malade Imaginaire, nouvelle création aux côtés de "Promenons-nous dans les Fables", présenté dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Seul en scène et théâtre jeunesse seront également de la partie.

Retrouvez le programme ci-dessous :

Le programme du festival - Rêve en Vézère

Pour plus d'informations sur le festival, vous pouvez retrouver les actualités sur la page Facebook Rêve en Vézère.