Véretz : A l'Abordage ! Bibli en fête débarque à Véretz le samedi 25 septembre !

Les pirates partent "A l'abordage" et débarquent à la bibliothèque de Véretz ce samedi 25 septembre ! Un après-midi qui entrainera les enfants dans un univers de jeux et de surprises... et c'est gratuit !