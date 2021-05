VIDÉO - Des artistes font le show dans les rayons d'un supermarché en Mayenne

À l'Intermarché de Lassay-les-Châteaux (Mayenne), Les Entrelacés, une compagnie d'arts de la rue investit les rayons pour proposer aux clients ébahis, un spectacle sonore et vivant.

"Bienvenue sur la bande sonore de Superflux. Restez en ligne. La prochaine histoire est en cours de téléchargement." Cette voix est celle qui sort d'un casque audio sans fil. Il est proposé aux clients à l'entrée de l'Intermarché de Lassay-les-Châteaux. Au programme, trois histoires différentes, chacune d'une dizaine de minutes, à écouter pendant qu'ils remplissent leurs chariots ou qu'ils patientent à la caisse.

"Une expérience différente"

Le projet est né en septembre, dans l'esprit de Benoît Gautier, programmateur au sein de la compagnie Les Entrelacés. "Si on a appelé ça 'Superflux', c'est parce que l'on nous a dit, il y a quelques mois, que la culture n'était pas essentielle. Donc, on a pensé que le seul endroit où l'on pouvait encore faire de la culture aujourd'hui en temps de Covid, c'était les supermarchés parce qu'ils n'allaient pas fermer."

Les casques utilisés pour écouter les histoires sont sans fils, liés à des capteurs répartis dans le supermarché. © Radio France - Selma Riche

Le but, c'est que les gens viennent vivre au supermarché une expérience d'achat différente.

Soudain, une musique entraînante raisonne dans les casques et dans les enceintes du supermarché. Au bout de l'allée principale, un groupe de danseurs surgit des rayons, un panier dans la main. Ils bougent, montent dans les chariots et tournent sur eux-mêmes. Martine, une cliente, est sous le charme. "C'est sympathique. Ça donne de l'ambiance. Et puis, ça nous fait retrouver un semblant de renouveau après ce confinement."

La compagnie dispose d'une cinquantaine de casques. Alors, même Christelle, qui travaille à la caisse du magasin, s'est laissée tenter. "Je trouve ça super génial parce que ça met de l'animation, surtout après tout ce qu'on a eu les précédents mois. C'était très difficile. Alors là, ça me détend un petit peu."

Les Entrelacés sont à retrouver à l'Intermarché de Lassay-les-Châteaux jusqu'au samedi 22 mai.

Selma Riche