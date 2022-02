VIDÉO - L'Écluse Saint-Pierre, une nouvelle salle toulousaine multi facettes

Ouverture le 9 mars 2022. Une salle de 300 places vous attend à Toulouse, à deux pas de la place Saint-Pierre. Depuis près de 10 ans, des passionnés de musique veulent sauver et rénover ce bâtiment pour en faire un lieu de vie, d’échanges et de rencontres culturelles.

Pour la musique, notre devise c'est Du Baroque au Barré ! Donc de la musique classique à la musique électronique. Rémy Sanchez, dirigeant de la structure.

Du classique au métal, de la world musique à la chanson française, tous les sons ont leur place ici le long du canal de Brienne. Dans cet endroit multiculturel et pluridisciplinaire, l'idée c'est de balayer le champs de la culture de la manière la plus vaste possible. 4 journées portes-ouvertes de l'Écluse Saint-Pierre sont prévues à l'inauguration dès le mercredi 9 mars 2022. Rendez-vous à ne pas manquer : des pauses spectacles en afterwork de 19h à 20h tous les mercredis et jeudis et c'est gratuit. Premier concert le vendredi 18 mars 2022 avec le Cuarteto Tafi (la fusion de la voix argentine et la musique du monde) qui invite Jean-Luc Amestoy et Serge Lopez en guest. Et le samedi 19 mars 2022, un groupe anglais Paranoid London va proposer une soirée électro incroyable. Bleu Citron annonce déjà le concert du rappeur LauCarré le 28/05 à l'Écluse Saint-Pierre. Pour France Bleu Occitanie, découvrez avant tout le monde ce nouveau lieu avec Rémy Sanchez, dans Circuit Bleu, Côté Culture.

L'interview exclusive Copier

Au 5 allée de Brienne, le long du canal qui relie la Garonne au canal du midi, un lieu insoupçonné a pour but d'accueillir toutes les cultures. En exclusivité pour France Bleu Occitanie, Rémy Sanchez nous fait la visite. Même si tout n'est pas encore en place on se laisse porter par ce lieu inédit avec un patio tout en briques, des espaces de co-working et donc cette salle modulable qui peut aussi accueillir aussi du théâtre, de la danse. Sous ses couleurs portées vers le noir, une belle surprise colorée vous attend, mais chuttt c'est la surprise !

Rémy Sanchez et Laurent Nassiet © Radio France - Alban Forlot

Une ancienne maison éclusière reprend vie

C'est une bâtisse du XVIIIème siècle qui a 240 ans. Et la salle de spectacle est un ancien garage où l'on stockait les batardeaux, ces barrières anti-inondations. Les machines-outils qui ont servi à embellir la ville étaient stockées ici. Endroit patrimonial qui a aussi été un haut-lieu de la résistance. Aujourd'hui, l'Ecluse St-Pierre accueille des associations, des projets culturels.

Une salle de spectacle, un bistrot et une salle de restauration

Ce lieu de vie avec sa cour intérieure en plein air promet de belles soirées chaleureuses. Un lieu d'échange et de rencontres pour tous les publics. On pourra y manger des planches de charcuterie/fromage dans un premier temps. Mais avec la belle cuisine ouverte, on envisage le travail de producteurs locaux; peut-être un volailler de Montauban (82). La carte est en train d'être établie par Laurent Nassiet, responsable de la partie bar et restauration. 80 places assises midi et soir. Et pourquoi pas un thé ou un café l'après-midi. L'écluse Saint-Pierre c'est une équipe de 5 personnes, dont Joël Saurin, musicien et programmateur de spectacles.

Bientôt un lieu de vie ici © Radio France - Alban Forlot

