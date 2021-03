VIDEOS - Regardez "Werther", de Jules Massenet, proposé par l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole

Inspiré du roman de Goethe, l’opéra de Massenet nous fait partager les tragiques tourments du jeune Werther, amoureux de Charlotte. Mais promise à Albert qu’elle va épouser, la jeune femme refuse d’avouer son attirance et repousse Werther, le poussant au suicide. ‟Pourquoi trembler devant la mort… devant la nôtre ? On lève le rideau ; puis on passe de l’autre côté ! Voilà ce qu’on nomme mourir. Offensons-nous le ciel en cessant de souffrir ?” (Werther, acte II).

Ce chef-d'œuvre de l'opéra romantique français est un hymne magnifique à l’amour impossible, servi par le talent d’une distribution entièrement francophone et menée par Sébastien Guèze et Mireille Lebel.

L'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole vous propose la captation de "Werther", opéra de Jules Massenet, à suivre du 14 au 21 mars 2021 sur le site internet de l'Opéra-Théâtre, en partenariat avec France Bleu Lorraine.

>> Regardez "l'opéra Werther" à partir du 14 mars

Werther, opéra de Jules Massenet, par l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole - Arnaud Hussenot - Metz Métropole

"Werther" a été enregistré en février 2017 à l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole

Production de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole. En coproduction avec l’Opéra de Massy et l’Opéra de Reims.

Direction musicale David T. Heusel - Orchestre national de Metz

Mise en scène Paul-Émile Fourny

Décors Benoit Dugardyn

Costumes Stella Maris Müller

Lumières Patrick Méeüs

Avec Sébastien Guèze, Mireille Lebel, Alexandre Duhamel, Christian Tréguier, Léonie Renaud, Éric Mathurin, Julien Belle, Chœur d’enfants spécialisé du Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole