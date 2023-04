Vincent Dedienne vous donne rendez-vous à Troyes, gagnez vos invitations !

Vincent Dedienne Un soir de gala © Radio France - Jean-Louis FERNANDEZ

Vincent Dedienne vous offre son tout nouveau spectacle "Un soir de gala" jeudi 13 avril à 20h au Théâtre de Champagne de Troyes.

Quand vous demandez à Vincent Dedienne de vous présenter son one man show Un Soir de gala , l'humoriste annonce la couleur : "Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j'ai décidé de tourner un peu autour des vôtres..."

Vincent Dedienne passe au peigne fin tout un tas de personnages.

Des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens.

Tous différents et tous réunis par Vincent Dedienne le temps d'une soirée, pour Un soir de gala.