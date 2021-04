Retrouvez Émotions en scène sur France Bleu Mayenne pendant les vacances du lundi au vendredi à 8h20, 10h45 et 17h35 et le dimanche de 10h à 11h.

Virginie Fouchault et le théâtre en immersion

Implanté à Laval depuis une vingtaine d’années, le Théâtre d’Air est en résidence permanente à La Grande Surface.

La Compagnie attend de reprendre « La Lune des Pauvres » de Jean-Pierre Siméon.

Directrice artistique et metteure en scène, Virginie Fouchault revient sur le travail fait parfois sur le terrain pour préparer un spectacle et sur la frontière ténue entre les émotions personnelles de l’artiste et celles qui sont universelles…

