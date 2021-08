Vita Romana un spectacle grandeur nature en partenariat avec France Bleu Lorraine

Le 7 et 8 août 2021, le département de la Moselle vous propose un voyage au pays des Gallo- Romains pour un week-end ludique et pédagogique à vivre en famille.

Vita Romana 2021 sur le thème des Jeux Olympiques est l’événement de reconstitution historique du Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim depuis plus de 20 ans...

Deux jours de spectacle époustouflant afin de découvrir et en apprendre toujours plus sur le mode de vie de nos ancêtres, dans un site archéologique d’exception !

Vita Romana est l’événement phare du Parc archéologique de Bliesbruck.

Les temps forts de Vita Romana 2021 :

- Acta Archéo vous proposera des animations sur la thématique des jeux olyimpiques a travers deux spectacles mettant en scène les athlètes et les héros de la mythologie antique. Venez participer à ces démonstrations sportives au plus près de la réalité historique.

Jason, … et la Toison d’or Les Athlètes du stade

- Les Attelages en Pays d’Arles vous proposent cette année d’impressionnantes courses de chars antiques. Il n’y a plus qu’à choisir son champion et à le supporter jusqu’à la victoire !

Les courses de chars étaient un divertissement très populaire dans la Rome antique. - @ LBeckrich

- Aqua & Terra explore un répertoire narratif et musical autour des mythes et légendes antiques autour de l’eau et ses rapports directs à la terre. Sources mythiques, peuplées de nymphes ou de monstres, résurgences, eaux thermales, bassins naturels… l’antiquité rattachait à ces lieux des personnages mythologiques et des rituels dont il nous reste aujourd’hui des vestiges.

Récits gallo-romains par LE CHARDON DEBONNAIRE

- Ave Bagacum et Legio XIIII Gemina, deux troupes de légionnaires qui vous proposent des démonstrations de combats et la possibilité de visiter leurs campements.

La Legio XIII Gemina est une association culturelle de reconstitution historique et archéologie expérimentale

- Découvrez tout ce qui fait la vie quotidienne des gallo-romains grâce à la troupe allemande « Ala Batavorum » et son atelier sur le travail du cuir, « Bastilippo » et ses lampes à huile ou encore la fabrication artisanale d’objets en verre avec « Les Infondus

La lampe à image est la forme de lampe préférée dans les provinces occidentales de l’empire romain jusqu’à environ 70 après JC.

- Amateurs de produits locaux et artisanaux, venez à la rencontre de producteurs mosellans et allemands au cœur du marché artisanal. Vous pourrez y découvrir des produits de fabrication artisanale mais aussi profitez d’un service de restauration à base de produits locaux.

Spectacles Manda Lights - Vita Romana 2018 (final)

Au programme cette année: Télécharger le programme ici.

Informations pratiques :

Pass sanitaire obligatoire

Réservation obligatoire (jauge limitée) sur : Parc Archéologique de Bliesbruck : Articles disponibles à la vente : (moselle.fr)

Plein tarif : 7€ • Tarif réduit : 5,50€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim

1, rue Robert Schuman 57200 Bliesbruck

Tél. : ‪+33 (0)3 87 35 02 20‬ / www.archeo57.com

Petite restauration et buvette sont proposées sur place.

