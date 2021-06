5, 4, 3, 2, IMPRO ! Rencontre avec la LISA 21

Partons à la découverte du théâtre d'improvisation, une forme de spectacle vivant née au Québec dans les années 70 et qui s'est largement étendue depuis. La LISA 21 - Ligue d'Improvisation de Saint Apollinaire - nous guide pour en savoir plus !

Petit historique du match d'improviation

Le match d'impro, ses rituels et ses règles du jeu

Un abécédaire pour vous présenter quelques catégories d'impro

Présentation de la Lisa 21, sponsorisée par les pastilles Fraîcheur !

Ce samedi, retour en scène pour la Lisa et en prime une impro "dictionnaire" !

Infos pratiques et petite météo hivernale, ça peut servir !

SAMEDI 12 JUIN 2021 > Match d'impro LISA / LISA​ à l'Espace Tabourot, Saint Apollinaire, 20h00 (couvre feu à 23h00)

​La jauge étant limitée l’accès au spectacle se fait sur réservation. Pour réserver vos places, envoyez votre mail à serviceculture@ville-st-apollinaire.fr, en indiquant vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le nombre de places souhaitées (maximum 5 par demande). A l'issue de votre réservation, vous recevrez un e-mail de confirmation. Cette réservation est effective, à réception de cette confirmation, sans règlement et vous garantit l'accès au spectacle. Le règlement s'effectuera au guichet directement le jour du spectacle, par chèque ou espèces. Tarifs : 13.5 € (Plein tarif) - 5.50 € (Tarif réduit) – Gratuit moins de 12 ans. En raison des règles sanitaires, une seule pause est prévue sans déplacement et il n'y aura pas de buvette. Le public sera placé et le port du masque est obligatoire.