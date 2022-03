Vos invitations pour le spectacle Océania le vendredi 18 mars 2022 à Niort

France Bleu Poitou vous invite vendredi 18 mars à Niort au nouveau spectacle du cirque Médrano "OCEANIA" ! Une immersion dans un monde fantastique, un voyage onirique et extraordinaire à la découverte d'un nouveau continent... Partez à l'aventure pour vivre une expérience inoubliable à bord d'un authentique galion pirate et accostez sur l'île mystérieuse des Watanau à a recherche d'un incroyable trésor. Jongleurs, trapézistes, acrobates et voltigeurs rivaliseront d'audace et de talent pour vous plonger au coeur de cette fabuleuse aventure.

