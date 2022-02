Vos places à gagner pour le spectacle d'Olivier de Benoist sur France Bleu Champagne-Ardenne !

L'humoriste marnais Olivier de Benoist n'en finit plus de faire rire son public. Et le 24 février prochain, il se produira sur la scène du Théâtre de Champagne de Troyes, à partir de 20h. Bien évidemment, vous pouvez repartir avec vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne !

L'humoriste Olivier de Benoist, qui avait commencé sa carrière par des études de droit, a finalement trouvé sa voie dans l'écriture et dans l'humour, heureusement pour nous.

20 ans sur le devant de la scène

Au début des années 2000, ses spectacles Né sous X et Loft Sorry rencontrent un joli succès. Après avoir gagné en visibilité grâce à l'émission On n'demande qu'à en rire présentée par Laurent Ruquier, il enchaîne les succès avec son nouveau spectacle Très très haut débit.

Son humour caustique et sa relation privilégiée avec son public lui permettent de gagner en notoriété et surtout, de durer : cela fait quasiment 20 ans qu'il fait sourire et rire son public !

Dans le même temps, il devient père de quatre enfants. Après avoir parlé de sa femme et de sa belle-mère dans ses spectacles précédents, Olivier de Benoist "s'attaque" désormais à sa progéniture dans son dernier spectacle qu'il va jouer ce 24 février à Troyes, à savoir le petit dernier. La contraception par l'humour, il fallait y penser et force est de constater que le pari est globalement réussi par Olivier de Benoist !

Teaser de la tournée

Le spectacle, aussi rythmé qu'original, vaut son pesant d'or. Vous y apprendrez notamment de précieux conseils prodigués par ce "père modèle". Comme d'habitude avec l'humoriste, tout est maîtrisé avec un certain brio et on ne s'ennuie pas.

Pour gagner vos places

On vous propose de découvrir par vous-même le petit dernier et donc, à cette occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places au 0.809.400.500 (prix d'un appel local).

Le spectacle a lieu, pour rappel, le jeudi 24 février dès 20h au Théâtre de Champagne de Troyes. Si l'aventure vous tente, n'attendez plus pour jouer !