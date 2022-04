Vos places pour le spectacle Machine de Cirque au Carré Blanc de Tinqueux le samedi 16 avril !

Un spectacle de cirque joué par des Québécois à Tinqueux, c'est atypique ! Et c'est justement Machine de Cirque qui vous propose ce spectacle samedi 16 avril, au Carré Blanc de Tinqueux, et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places.

Oyez, oyez ! Le Carré Blanc, à Tinqueux, est un lieu incontournable pour qui aime la culture et les spectacles originaux !

Ce samedi 16 avril, la salle aquatintienne reçoit la compagnie québécoise Machine de Cirque, jeune compagnie portée par 5 jeunes comédiens.

Le pitch de leur spectacle ? Seuls au monde, des personnages tentent de contacter d'autres survivants grâce à une étrange machine. Mais y parviendront-ils ? Pour les en distraire, de nombreux objets surprenants tels que qu'une planche coréenne, un trapèze, des chapeaux et même des serviettes de bain...

Aptitudes hors normes, humour, poésie et prouesses vertigineuses : vous allez en prendre plein les yeux en assistant au spectacle à la fois musical et théâtral de Machine de Cirque et, pour l'occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places !

Pour cela, rien de plus simple ! Il vous suffit d'écouter l'antenne et de composer le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur offre des places pour le spectacle Machine de Cirque a lieu ce samedi 16 avril dès 20h30 au Carré Blanc !

Prêts pour une belle soirée en famille ? Bonne chance à vous !