Vos places VIP pour le concert de M. Pokora à gagner avec France Bleu Lorraine 2020

Préparez-vous pour l'événement musical du moment

Habitué des gros shows, M. POKORA revient avec le Pyramide Tour, certainement le plus ambitieux de sa carrière.

Pour ce spectacle qui promet d'être bien plus qu'un concert, ce performer hors norme sera entouré de ses danseurs et musiciens et d'un décor de scène et jeux de lumières qui feront voyager le public hors du temps.

Gagnez vos places VIP avec France Bleu Lorraine

M. Pokora sera en concert au Galaxie d'Amnéville vendredi 6 mars à 20h. Un concert qui affiche déjà complet... sauf pour votre radio en Moselle qui vous offre les dernières places !

Pour tenter de remporter vos places VIP pour le concert, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant dimanche 1er mars 2020, 23h59.

Certifié disque de platine pour cet album "Pyramide", single d'or pour son premier extrait "Les Planètes" : le retour de Matt Pokora n'est pas passé inaperçu !

Fort de ce succès, une réédition de "Pyramide" est proposée le 8 novembre dernier. Celle-ci contient, en plus des 14 titres de la première édition, 7 titres inédits parmi lesquels "Si t'es pas là" (une ballade bouleversante de Slimane et Renaud Rebillaud) ou encore "Mama", un titre fort et poignant qui sera le générique du film de TF1 "Le Premier Oublié" dans lequel Matt tient le rôle principal aux côtés de Muriel Robin.

Tout semble réussir à l'artiste strasbourgeois qui a également annoncé tout récemment la naissance de son fils !