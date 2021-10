Zabou Breitman met en scène "Dorothy" à la Maison de la Culture d'Amiens en décembre

Zabou Breitman met en lumière Dorothy Parker, une New Yorkaise haute en couleurs, dans l'Amérique des années 20. Rencontre avec la comédienne à la Maison de la Culture d'Amiens

Zabou Breitman est venue parler de son spectacle à Amiens à la Maison de la Culture le mercredi 20 octobre. Un spectacle qu'elle jouera sur scène le jeudi 2 et le vendredi 3 décembre 2021 dans le grand théâtre.

Entretien avec Zabou Breitman au micro de Valentine Meyer Copier

Car oui c'est avant tout un spectacle qui commence comme un "stand up", nous dit la comédienne pleine de passion dans les yeux. Car c'est cela qui anime Zabou Breitman, la passion! Dès qu'elle commence à vous raconter comment sa mise en scène débute, vous plongez avec elle dans l'univers décalé, fou, dingue même, de la co fondatrice du New Yorker. Dorothy Parker qui fut inhumée 38 ans après sa mort, en 2020!!! C'est garanti, vous allez rire

Zabou Breitman dans Dorothy

