"Une histoire encore vivante" au Musée de la résistance et de la déportation à Besançon

"C'est une histoire qui s'éloigne mais qui reste encore bien vivante dans les familles, dans les programmes scolaires mais aussi au quotidien à travers la presse, le cinéma et la fiction", estime Vincent Briand le directeur du Musée de la résistance et de la déportation dont la réouverture au public se fera ce vendredi 8 septembre à 17h dans l'enceinte de la citadelle de Besançon.

ⓘ Publicité

"Un coup de neuf pour la rendre la plus accessible possible"

"Elle était nécessaire et indispensable", ajoute encore ce tout jeune directeur. "On a souhaité mettre un coup de neuf, la précédente exposition a vécu 38 ans, il fallait la remettre au goût du jour pour qu'elle devienne la plus accessible possible."

Un parcours un peu réduit pour les visiteurs

Cela s'est fait en réduisant un peu le parcours pour les visiteurs avec aussi "un nouvel accueil, une exposition permanente une exposition temporaire et le trésor du musée, le fonds d'art de la déportation, principalement des dessins réalisés par les déportés."

"Il s'agit de petits dessins qui ont été réalisés clandestinement par les déportés dans les camps et dans les prisons nazis, ce fonds est l'un des plus beaux et les plus riches d'Europe, environ 600 oeuvres qui sont conservées", explique encore Vincent Briand. Son interview est à retrouver ici en intégralité .