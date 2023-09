"Urgences" 34ème édition du Festival international de Géographie à Saint-Dié-des-Vosges

Crée en 1990 par Christian Pierret, le festival international de géographie (FIG) a pour objectif de mettre à l'honneur la géographie et faire le lien avec toutes les sciences humaines, l’économie, l’évolution des savoirs, des expressions culturelles, de la géopolitique.

Le Festival International de Géographie

Saint-Dié-des-Vosges, la «marraine de l’Amérique»

De la découverte d'un nouveau monde par Christophe Colomb en 1492 à l'invention du mot America par des cartographes déodatiens en 1507, Saint Dié-des-Vosges s'est imposée comme une évidence pour accueillir cette fabuleuse aventure géographique.

Lieu de découverte, d'apprentissage, de divertissement et d'échange, le FIG rassemble chaque année près de 40 000 festivaliers (amateurs, scientifiques, curieux, familles, enfants) et 300 invités (scientifiques, géographes, écrivains, philosophes, artistes, dessinateurs). le FIG est conçu et organisé pour que festivaliers et invités se rencontrent en toutes convivialité autour de conférences, débats, tables rondes, cafés géographiques.

Pour rester au cœur de l’actualité, le festival s’articule chaque année autour d’une thématique et d’un pays invité.

Cette année : Le Chili

3 jours de bouillonnement intellectuel, culturel, littéraire et gastronomique.

"Urgences" , Thématique de cette 34 ème édition du Festival International de géographie à Saint-Dié-des-Vosges :

Comment l'urgence refait surface dans nos vie ? Guerres, dérèglement climatique, tous ces évènements qui nous plongent dans une sorte d'état d'urgence collective. Quelles conséquences ? Quelles alternatives ? Quel futur ?

Autour de quatre axes de réflexion :

1. A quelle vitesse nos territoires, nos infrastructures, nos réseaux sont-ils capables de s’adapter à l’urgence ?

2. Comment l’urgence produit-elle des territoires nouveaux, souvent précaires et flexibles, voire même parfois fluides, et quelle est leur pérennité ?

3. Comment certains territoires sont-ils, plus que d’autres, concernés par des formes d’urgence, qu’elle soit sociale, écologique, guerrière ou sanitaire ?

4. Quelles sont les spatialités des acteurs de la gestion de l’urgence (militaires, humanitaires, personnels du soin, naturalistes par exemple) ?

