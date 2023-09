Tarte à l'oignon

une recette après la fête qui remettra tout le monde d'aplomb

300 gr pâte feuilletée, 400 gr oignons, 2 œufs, 2 cuil crème, 3 cuil fromage blanc, 3 cuil lait en poudre, 50 gr beurre, sel, poivre, muscade.

Eplucher et émincer les oignons, cuire au beurre 15/20 mn à feu doux à couvert. Battre les œufs, crème, fromage blanc et poudre de lait. Saler, poivrer, muscader. Mélanger aux oignons. Abaisser la pâte dans une tourtière, verser les oignons et cuire au four à 175°c pendant 35 mn. Servir avec une salade un peu vinaigrée.