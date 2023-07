Gratuit, dans un cadre idyllique, ce festival des jeunes talents à Cannes débute ce soir

Voilà encore un plan sympa et gratuit à Cannes. Le Festival des Jeunes Talents a lieu du mardi 4 au vendredi 7 juillet 2023 en haut du Suquet. 9 artistes, tous jeunes talents, vont vous proposer des moments inoubliables.

Ce festival, c’est l’occasion de découvrir 9 artistes qui ont cartonné aux plus grands concours internationaux de musique classique. Pendant quatre jours, du 4 au 7 juillet 2023, ils vont vous faire vibrer avec des œuvres de Bach, Mozart, Chopin, Prokofiev et bien d’autres. Et le tout dans un cadre magnifique : la place de la Castre , qui offre une vue imprenable sur Cannes et sa baie.

Le festival se terminera en beauté avec l’Orchestre national de Cannes , dirigé par Ustina Dubitsky , et les solistes Luka Coetzee (violoncelle), Nathan Meltzer (violon) et Kevin Chen (piano).

"Jeunes, très jeunes, ils ont choisi la musique, ou la musique les a choisis ; élu un instrument – le piano, le violon ou le violoncelle. Aux dons que la nature leur a donnés, ils ont adjoint le travail sans relâche (...). Ces qualités exceptionnelles, ils les ont mobilisées pour nous offrir avec une immense générosité des moments uniques où sous leurs doigts viennent vivre les partitions sublimes des grands génies de la musique. Ils sont nos jeunes talents",** explique Jean-Marie Blanchard, Directeur de l'Orchestre National de Cannes et chef de ce projet.

Du mardi 4 au vendredi 7 juillet sur la place de la Castre à Cannes, gratuit Plus d'infos