Les scènes d'été de Sainte-Maxime avec Christophe Maé et Jenifer en juillet

Les scènes d'été à Sainte-Maxime se déroulent dans un lieu à ciel ouvert, où les spectateurs sont proches de la scène. On est dans une ambiance de festival !

Christophe Maé (📸 Fabien Vieilletoile) et Jenifer

France Bleu est partenaire des Scènes d'été de Sainte-Maxime avec une programmation de concerts et de spectacles musicaux au Théâtre de la Mer à ciel ouvert sur la promenade A. Simon Lorière en bord de mer.

Une totale harmonie s'empare des Scènes d'été de Sainte-Maxime dans une ambiance de festival. Au programme 4 soirées exceptionnelles avec des artistes incontournables.

Au programme :

Samedi 15 juillet à 21h30 : CHRISTOPHE MAÉ

Christophe Maé se dit heureux, fier et impatient de vous présenter son nouvel album. Le concert est (déjà) complet.

Mardi 25 juillet 2023 à 21h30 : JENIFER

Son nouvel album est pensé pour la scène. Jenifer , la Niçoise souhaite partager ces moments intenses, hors du temps avec le public. Pour chacun des titres, elle a imaginé la mise en scène et la direction artistique dès son entrée en studio. Ces sons sont accompagnés d’une image forte, élégante et assumée qui apporte une touche rétro et iconique.

Jeudi 3 août 2023 à 21h30 : SYNAPSON + KLINGANDE

Assistez à la rencontre entre un duo explosif sur scène et un virtuose de la musique électro !

Jeudi 10 août 2023 à 21h30 : CELTIC LEGENDS

Celtic Legends est un show itinérant de musique et de danse celtique internationalement connu. Celtic Legends a été créé il y a 20 ans dans les landes sauvages du Connemara en Irlande par une petite équipe de jeunes artistes talentueux de Galway réputés pour leur soutien développement de la culture Irlandaise et la mise en valeur de son originalité.

