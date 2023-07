Sine Die : un groupe de musique qui mélange rock, latino et corse

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Sine Die se compose de trois musiciens d’univers différents. Jean-Michel Luciani vient du monde du rock, avec de l'expérience en jazz, jazz manouche et blues. Pascal Llinares baigne depuis ses treize ans dans la musique latino. Bernard Paolini s'est orienté vers la musique traditionnelle corse. Ils vous proposent un mélange de ces trois univers musicaux, et c'est super sympa ! Les concerts de Sine Die vont feront voyager autour de la méditerranée, en Europe et jusqu'en Amérique. Mardi 25 juillet à 18h30 à Andon, place Victorin Bonhomme

