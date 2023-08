Blonde : un groupe niçois qui mélange pop, rock, folk et électro

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Blonde

Julie Brodsky alias Blonde s’inscrit, avec son groupe, dans le paysage musical niçois en mêlant sonorités pop, rock et folk, teintées de touches éléctro. Ils s’éclatent sur scène comme dans la vie à mélanger les genres et les sonorités, ce qui leur donne ce son bien à eux à la fois mélancolique et percutant. Vendredi 4 août à 21h à La Colle sur Loup

Vendredi 11 août à 21h à Roquebrune Cap Martin

