Un hommage à Johnny Hallyday gratuit et émouvant à Entraunes vendredi 7 juillet

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Illustration - La formation Rock N'Roll Attitude rend hommage à Johnny - Rock N'Roll Attitude

A Johnny Hallyday Story est un spectacle dédié à l'histoire en musique de l’icône Johnny Hallyday de ses débuts jusqu'aux grands spectacles populaires des années 2000. Au travers de ses plus grands succès, revivez cinquante ans d'émotion et de partage, en hommage à l'un des plus grands artiste de la chanson française. Vendredi 7 juillet à 21h au Village d'Entraunes

Nicolas Torracinta : du rock Corse en concert gratuit à La Trinité et Opio