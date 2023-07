Découvrez les Gipsy Princes, ambassadeurs de la musique espagnole et latino américaine

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Illustration - Les Gipsy Princes - Département 06

Les couleurs de l’Espagne brillent avec les Gipsy Princes. Un groupe de musiciens dont l'influence principale est la musique espagnole et latino américaine. Un grand moment de divertissement et de complicité vous attend en compagnie de ce groupe passionné. Sur les airs de "Volare", "La Bamba" ou encore le fameux " Bamboleo", l'ambiance est garantie ! Mardi 25 juillet à 21h à Lantosque sous chapiteau (préau)

Plus d'infos Jeudi 10 août à 21h à Gilette place René Morani

Plus d'infos