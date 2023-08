Jussanam, une voix venue du Brésil en concert (gratuit) à Coaraze et au Cannet

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Illustration - Jussanam Quintet

Jussanam, chanteuse brésilienne, née à Rio de Janeiro et son groupe français, vous propose un répertoire très varié des plus importants compositeurs brésiliens : Tom Jobim, Ivan Lins, João Bosco, Edu Lobo, Gilberto Gil entre autres. Vendredi 18 août à 21h à Coaraze

Vendredi 18 août à 21h à Coaraze

Plus d'infos