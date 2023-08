Ce chanteur qui avait été invité par Johnny en 2012 est en concert gratuit dans les Alpes-Maritimes

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Xavier Polycarpe, chanteur et musicien nommé aux Victoires de la Musique qui a participé cette année à The Voice, aime explorer différents styles et créer des sons originaux. Il a fait partie de Gush : Gush a rempli à plusieurs reprises le Bataclan, Matthieu Chedid les a pris sous son aile, et Johnny Hallyday les a invités au Stade de France en 2012! Dans son projet en solo, les nouvelles chansons sont pleines de vie et d’émotion. Xavier Polycarpe les a enregistrées chez lui, avec des instruments variés et sa voix unique. Pour les Estivales, il veut partager sa passion avec le public, sur scène, où il dégage une énergie solaire et fiévreuse. Ne manquez pas ses concerts! Mardi 15 août à 21h à Saint-Jean-Cap-Ferrat

