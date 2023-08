Ces 4 Barbues vont vous faire rire avec une sorte de cabaret musical engagé...

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Illustration - Les 4 barbues

Le quatuor Niçois 100% féminin chante le monde qui ne tourne pas rond avec loufoquerie et une insolence joyeuse. Sur les musiques de Chopin, Ravel et Beethoven (mais pas que), elles décoiffent l’actualité inspirées par les textes irrévérencieux de Pierre Dac et Francis Blanche. Des barbus de tous poils aux Big Pharma, en passant par le Cro-Magnon sans travail, elles font tout voler en éclat pour vous faire adhérer à leur par(t)i : celui d’en rire ! Vendredi 18 août à Clans à 21h

