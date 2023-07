Dua Lipa, Her, Starmania et Queen sans bouger des Alpes Maritimes !

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Illustration - Nardjes et sa formation - Christophe Bousselin

Nardjes est une chanteuse formée au conservatoire de Nice, d’abord au chant lyrique, puis aux musiques actuelles. Avec son groupe de soul funk, elle joue des standards internationaux et français, mais également des compositions personnelles. Lumineuse, mystique, intemporelle, la chanteuse est une artiste aux multiples univers qui, avec son groupe, dispose d'une solide expérience de la scène. Pour les reprises : elle adore reprendre Queen et dans ce moment qu'elle partage avec vous, elle ajoutera des chansons de Dua Lipa, de la comédie musicale Her, ou de l'Opéra rock Starmania. Vendredi 7 juillet à 21h au Chapiteau de la Roche à Valdeblore

Samedi 15 juillet à 21h30 place Albert Ollivier à Contes

