Nicolas Torracinta : du rock Corse en concert gratuit à La Trinité et Opio

Le département propose tout l'été des Soirées Estivales. Gratuites et sans réservations, ces soirées sont uniques en France et sont programmées principalement dans les communes du Moyen et Haut Pays et fait valoir la qualité artistique locale.

Nicolas Torracinta - Département 06

Nicolas Torracinta est un guitariste chanteur qui baigne depuis son enfance dans la tradition Corse et la musique moderne. Il fait ses armes aux côtés de chanteurs et musiciens de l’île qui collaborent avec lui pour la réalisation d’un premier album autoproduit intitulé The Granary, qui fait référence au caractère intimiste et mystérieux du grenier de sa maison familiale qui deviendra leur studio d’enregistrement. Un chemin musical très personnel, mêlé de diverses influences, à la fois sur scène et en studio. Nicolas Torracinta à 21h mercredi 5 à La Trinité, jeudi 6 juillet à Opio

