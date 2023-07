Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (jeudi 20 juillet)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

- Jazz à Juan programme deux stars de la musique

En partenariat avec France Bleu Azur.

Venez d'abord découvrir la voix magique de Youn Sun Nah , la chanteuse coréenne qui mélange jazz, pop, folk et musiques du monde . Elle vous présentera son nouvel album Waking World , entièrement écrit et composé par elle-même. Un voyage musical et poétique qui vous fera voyager dans ses différents univers. Elle sera accompagnée d’un trio de musiciens talentueux qui joueront des basses, des guitares et des claviers , en version acoustique ou électrique

Puis, Melody Gardot va arriver. La chanteuse, auteur et compositrice américaine de jazz vocal est une habituée de Jazz à Juan. Pour elle, ce festival est comme une famille, où elle retrouve l’équipe et le public avec beaucoup d’amour. Elle apprécie l’ambiance chaleureuse et conviviale du festival, ainsi que la beauté du lieu. Elle était l'amie de Jean-René Palacio, le directeur artistique emblématique du festival, décédé il y a deux ans.

Jeudi 20 juillet à la Pinède Gould de Juan-les-Pins à partir de 20h30

- Aller à une soirée organisée par Gatsby au Palais de la Méditerranée à Nice

C'est la première grande expérience de théâtre immersif à Nice. Gatsby à Nice vous plonge dans les Années Folles . Vous êtes invités à une soirée dantesque organisée par le milliardaire Gatsby , le personnage inspiré du roman de Scott Fitzgerald.

Vous pouvez interagir avec les comédiens et musiciens qui vous font vivre une aventure unique. Le spectacle a lieu au Palais de la Méditerranée, un lieu d’exception construit par Frank Jay Gould, un autre magnat américain qui a marqué l’histoire de la Côte d’Azur (et qui aurait inspiré Fitzgerald pour son roman).

Gatsby à Nice | L'expérience Immersive Inédite | Teaser Officiel

Ne ratez pas cette occasion de voyager dans le temps et de découvrir un univers chic et glamour ! Pour l'avoir testé, c'est É-NOR-ME !

Du mardi au dimanche (jusqu'au 20 août) à 19h30 au Palais de la Méditerranée à Nice

