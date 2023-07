Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (lundi 17 juillet)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

- On assiste à un concert à Juan-les-Pins dans la petite Pinède (et c'est gratuit)

Jammin Summer c'est une série de concerts gratuits en parallèle à Jazz à Juan, mais joués dans la Petite Pinède. Ce lundi, venez écouter le trio de Wajdi Riahi, un groupe de musique qui mélange le jazz classique à des consonances orientales.

Vous serez transportés par les mélodies envoûtantes et les rythmes entrainants de ce trio talentueux, formé à Bruxelles en 2020 et qui a sorti un premier album très bien reçu par la presse : Mhamdeya, du nom de la ville tunisienne où Wajdi a grandi.

Ne ratez pas cette occasion de découvrir une musique originale et riche en émotions.

Lundi 17 juillet 2023, Wajdi Riahi Trio à 19h15 dans la Petite Pinède de Juan-les-Pins, gratuit.

- On se met à l'heure Espagnole pour cette nouvelle semaine des Contes d'apéro à Nice (et c'est gratuit)

Nouvelle semaine de contes d'apéro à Nice, le Théâtre National de Nice offre des lectures et spectacles gratuits sur la promenade du Paillon tous les soirs à 19h.

La thématique de cet été est la Méditerranée, avec des représentations sur différents pays. Cette semaine c'est l'Espagne. Avec Félicien Chauveau, qui chaque soir propose des lectures jusqu'à vendredi. Lundi soir, il nous lit un chouya de Don Quichotte ce soir. Qu'il avait déjà mis en scène.

Samedi c'est (toujours sur le thème de l'Espagne) une lecture jeune public, et dimanche il y aura un cabaret latino.

De lundi 17 à dimanche 23 juillet 2023, les Contes d'apéro sur la thématique de l'Espagne à 19h sur la promenade du Paillon à Nice (gratuit et sans réservation)

- On vit une soirée de rêve sur la Riviera à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rotschild se poursuivent tous les lundis et mardis soirs de cet été. Découvrez la Villa et ses jardins dans une atmosphère féérique où des centaines de bougies illuminent les allées et bassins du Jardin à la Française.

Lundi soir : on vient voir deux opéras minutes créés par Edouard Signolet, qui sont des versions courtes et modernes des grands opéras classiques : La Flûte enchantée de Mozart et Roméo et Juliette de Gounod. On vient découvrir les histoires magiques et tragiques de ces deux chefs-d’œuvre, racontées par un(e) comédien(ne) et chantées par deux chanteurs qui jouent tous les personnages. On vient apprécier la musique sublime de ces deux opéras, jouée par un seul instrument, dans un cadre magnifique et intimiste.

Lundi 17 juillet de 20h à minuit à la Villa Ephrussi de Rotschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat

