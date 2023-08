Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (lundi 7 août)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

Une soirée magique à la Villa Ephrussi de Rothschild

Si vous aimez la culture et la musique, vous pouvez profiter d’une nouvelle nocturne à la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous pourrez admirer la magnifique Villa et ses jardins, et assister à une lecture musicale d’extraits du dernier roman d’Amélie Nothomb, avec la violoncelliste Dom La Nena et l’actrice Marianne Denicourt .

C’est un spectacle en partenariat avec France Bleu Azur. Pour plus d'infos, cliquez ici .

Une lecture avec Frédéric Diefenthal - GRATUIT

Si vous préférez les mots et les textes, vous pouvez vous rendre au jardin Frédéric Mistral à Biot, où le comédien Frédéric Diefenthal vous fera découvrir un florilège de textes choisis au gré de ses lectures. C’est le festival des mots, un moment de partage et d’intimité avec les plus beaux textes de la littérature.

C’est un événement gratuit, proposé par le Département des Alpes-Maritimes. Pour en savoir plus, cliquez là .

Des fêtes patronales sous le signe de la tradition à Cannes & Vence

Si vous êtes attachés aux traditions et à la convivialité, vous pouvez participer aux fêtes patronales de Cannes et de Vence, qui célèbrent respectivement la Saint-Sauveur et la Sainte-Elisabeth où vous pourrez profiter ce soir d’un apéritif, d’un bal populaire. Ces fêtes sont l’occasion de rassembler les habitants et les visiteurs autour des coutumes locales, dans un esprit de joie et de partage.

Pour connaître le programme détaillé, cliquez ici pour Cannes et là pour Vence.