Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (mardi 4 juillet)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

Independance day, Véronique Sanson et Christophe Willem

- On fête l'Indépendance américaine à Villefranche-sur-mer (et c'est gratuit)

Mardi 4 juillet à partir de 14h30 à Villefranche-sur-mer

Villefranche-sur-Mer se met aux couleurs de l'Oncle Sam pour une journée festive, familiale et gratuite. On fête l'Indépendance des États-Unis d'Amérique et surtout l'amitié franco-américaine avec des animations variées.

Dans les rues de Villefranche, de 14h30 à 17h30, vous pourrez admirer le défilé de jeeps et de pin-up, retrouver l'ambiance de la Libération avec des véhicules historiques conduits par nos alliés.

Illustration - Independance Day à Villefranche-sur-mer

De 18h à 23h, sur la place Amélie Pollonais place à de la musique : rock & soul avec Paul Segal et Bluesville, rock swing avec les Nat's Cats.

- On retrouve Véronique Sanson à Antibes

Mardi 4 juillet à 20h à Anthéa à Antibes

Véronique Sanson n'a rien perdu de sa fougue et de son émotion. 50 ans de scène, respect ! Hasta Luego, sa tournée, passe par Antibes.

Véronique Sanson © Radio France - M. GENON

Que va-t-elle nous proposer ? "Des chansons incontournables comme Drôle de vie, Vancouver ou Ma révérence mais aussi des chansons moins connues comme J'ai l'honneur d'être une fille (...) que j'aimerais que l'on écoute avant pour chanter avec moi", explique-t-elle.

- On va chanter Double je avec Christophe Willem à Saint-Laurent-du-Var

Mardi 4 juillet à 21h30 plage Cousteau à Saint-Laurent-du-Var

Il est entré dans nos vies via l'émission Nouvelle Star en 2006. Christophe Willem va nous faire plaisir avec ses rythmiques électro entraînantes, ses textes qui accrochent l'oreille, les mélodies addictives de ses tubes.

Christophe Willem © Radio France - Julien Lagueyrie

On va retrouver aussi sa voix si particulière qui monte dans les aigus avec élégance.

Concert au profit du Téléthon.

