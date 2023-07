Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (mercredi 5 juillet)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

- On va danser au premier Square dansant de l'été à Cannes 💃

Mercredi 5 juillet à 20h30 Square Verdun à Cannes

Le concept : un orchestre, une piste spécialement aménagée pour l'occasion. Valse, tango, salsa, cha-cha-cha…Toutes les danses seront proposées en plein air, dans un cadre idyllique - face à la mer et aux palmiers - au coucher de soleil.

Illustration - Les Squares dansants ont lieu plusieurs fois dans l'été à Cannes - Ville de Cannes

Le coup d'envoi de l'événement est donné à 20h30 et ça va jusqu'au bout de la nuit, enfin non disent les démons de minuit. C'est jusqu'à minuit et demi, ça coute 10 €.

- On est prêts prêts à faire la fête comme en 2000 à Nice ! 🎶🎤🎸

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet de 17h30 à 23h au Théâtre de Verdure de Nice

On a trop envie de s'éclater sur des rythmes endiablés et de faire la fête comme au début du siècle ! Donc on ne manquera pas la Kermesse Festival, le rendez-vous incontournable des nostalgiques des années 2000 avec des artistes emblématiques de ces années-là.

Illustration - La Kermesse nous permet de retrouver Fatal Bazooka avec Michaël Youn qui a fait ses études à Nice ! - La Kermesse Festival

Voici le programme :

Mercredi : Moule’n Bite, Kamini, Willy Denzey, New L5, Nuttea, PZK, Sniper, Fatal Bazooka

Jeudi : Kailly Jensen, Fred Rebuffo, Slai, Neg Marrons, Matt Houston, Las Ketchup, Jessy Matador, Larusso, Billy Crawford Vendredi : Roxie, Guillaume K, Medhy Custos, Menelik, Colonel Reyel, Nadiya, Tragedie, Helmut Fritz

- On va voir une expo immersive et interactive à Nicétoile avec France Bleu Azur

Du mercredi au dimanche (tout juillet et août) de 11 à 20h

Avec Dimension Enigma, vous voilà invité dans un autre monde, dans lequel vous êtes acteur. Pour cette fois, on plonge dans un univers fascinant inspiré du célèbre inventeur Nikola Tesla et explorez les mystères et énigmes de ses expériences farfelues dans des décors immersifs et interactifs.

Illustration - Dimension Enigma, une expo immersive et interactive - Mirage Makers

Cette expérience extravagante mélange sons, lumières et décors incroyables pour vous émerveiller et vous transporter dans une autre dimension !

