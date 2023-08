Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (mercredi 9 août)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

La nuit du folklore à Nice - GRATUIT

Une soirée de danses et de musiques du monde au théâtre de Verdure. C’est gratuit et c’est organisé par la Ville et le Collectif Lou Cat. Il y aura des groupes de Nice qui vont montrer les traditions niçoises. Il y aura aussi des groupes d’Inde et d’Uruguay qui vont faire découvrir leurs cultures.

Mercredi 9 août à 20h30 au Théâtre de Verdure de Nice

A Monaco : un concert country en plein air - GRATUIT

Profitez de la douceur de cette soirée d'été en musique avec un concert de musique country gratuit en plein air.

Mercredi 9 août à 19h30 au Kiosque à musique du Square Gastaud, quartier de la Condamine à Monaco

Une animation jeux vidéo à Menton - GRATUIT

La Ville de Menton met à disposition des PlayStation 4 pour une soirées autour de jeux populaires comme Fifa 23. Des sessions jeux de société sont également organisées autour des jeux d’échecs, de dames, de cartes ou encore des jeux de plateaux et de rôle.

Mercredi 9 août de 19h à 23h sur l'Esplanade des Sablettes à Menton

Antibes: Topick, clown délirant ou sociologue sous acide - GRATUIT

Topick, personnage atypique oscillant entre le clown délirant et le sociologue sous acide, met la société cul par dessus tête en renversant convenances et conventions. Des sketches sur le fil du rasoir où vous verrez que vous n’avez pas encore tout vu.

Mercredi 9 août à 21h aux Espaces du Fort Carré à Antibes.

