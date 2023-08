Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (vendredi 11 août)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

📚 Festival du livre de la Haute Tinée à Saint-Étienne de Tinée - GRATUIT

Le Festival du livre de la Haute Tinée en partenariat avec France Bleu Azur se poursuit.

Rencontres et dédicaces avec les auteurs, animations pour les enfants, présentation de livres sur la Belle Époque et les recettes Niçoises.

Ateliers Jeunesse (6-10 ans)

« Initiation à l’art du pochoir » avec KOTEK

Conférences (jardins du chamois d'or)

10h15 : Yves-Marie Lequin - La belle époque (Baie des anges)

11h : Gil Florini - Mes recettes niçoises d'hier (Baie des anges)

Demain le Festival a lieu à Auron.

Vendredi 11 août Square des combattants / Jardin du chamois d'or / Eglise paroissiale à Saint-Étienne de Tinée 9h30-13h

Plus d'infos

🎉 10 ème soirée blanche à Mougins - GRATUIT

Habillez-vous en blanc et venez vous amuser et vous déhancher sur les plus grands tubes d'hier et du moment avec le DJ La Luna. Cette année, la soirée blanche a 10 ans !

Vendredi 11 août de 19h à 1h sur la place des Patriotes à Mougins

Plus d'infos

😂 Comedy Jamel Club à Cannes : 4 soirées d’humour avec les nouveaux talents du Jamel Comedy Club

Rires, sketchs, dj sets et surprises vous attendent avec 6 humoristes sélectionnés par Jamel Debbouze (Nash, Sofia Bellabes, Ayoub Marceau, Ilyes Djadel, Kino et PV).

Un concept exclusif à retrouver en plein air dans le jardin de la Villa Rothschild, transformé en théâtre à ciel ouvert pour l’occasion. Les pieds dans l’herbe, la tête dans les étoiles ... Ne cherchez plus, c’est LE rendez-vous feel-good de l’été !

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août à 18h30 à la Villa Rothschild à Cannes

Plus d'infos

🌠 Nuit des étoiles à Valbonne et Juan-les-Pins : venez observer le ciel étoilé - GRATUIT

A Valbonne, il y a une conférence d’une heure sur la poussière cosmique, à 18 heures au Pré des Arts. La réservation est obligatoire sur internet . Elle sera suivie, de 21 heures à minuit, par une observation des astres au télescope, sur l’esplanade Vallis Bona.

Vendredi 11 août à partir de 18h à Valbonne

Plus d'infos

A Juan-les-Pins, au pied du phare de la Garoupe, le Groupement d’astronomie populaire de la région d’Antibes (Gapra) installera une dizaine de télescopes. Vous devriez ainsi pouvoir observer : des étoiles filantes, même si le pic d’intensité est plutôt prévu pour dimanche (on pourra alors en voir au moins 70 par heure), des nébuleuses et même des galaxies.

Vendredi 11 août 21h30 sur le parking du Phare de la Garoupe à Antibes

Plus d'infos

D'autres nuits des étoiles sont programmées dans les Alpes-Maritimes ce week-end. Elles sont recensées ici .