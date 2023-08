Que faire le 15 août sur la Côte d'Azur ?

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

🎻 Catherine Lara en live à la Villa Ephrussi de Rothschild 🎻

En partenariat avec France Bleu Azur

Envie d’une soirée magique dans un cadre de rêve ? Rendez-vous à la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap Ferrat pour une nocturne musicale avec la grande Catherine Lara ! La violoniste et chanteuse vous fera vibrer avec ses tubes et ses mélodies envoûtantes, accompagnée de deux musiciens talentueux. Profitez aussi des jardins illuminés par des bougies et du charme de la Villa.

Quand : mardi 15 août, à partir de 20h

Où : Villa Ephrussi de Rothschild, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Combien : 35€ l’entrée, gratuit pour les moins de 7 ans

Plus d’infos : ici

🎆 Festival pyrotechnique de Cannes : une nouvelle soirée ! 🎆

Ne manquez pas le spectacle époustouflant du festival pyrotechnique de Cannes ! Ce soir, le feu d’artifice, présenté par la France, sera sur le thème des années 70-80, avec des tubes que tout le monde connaît. Préparez-vous à en prendre plein les yeux et les oreilles avec des explosions, des sifflements, des vrombissements et des rafales de couleurs.

Quand : mardi 15 août, à partir de 22h

Où : Baie de Cannes

Combien : gratuit

Plus d’infos : là

🎧 Family DJ Party TourDisco et feu d’artifice à Menton 🎧

Envie de faire la fête en famille ou entre amis ? Direction Menton pour une soirée disco et festive en plein air. À partir de 21h, le Family DJ Party TourDisco vous fera bouger sur des sons des années 80, avec du maquillage, des bonbons, et un robot géant (!). À 22h, place au feu d’artifice qui va illuminer le ciel de Menton. Alors, on se retrouve là-bas ?

Quand : mardi 15 août, à partir de 21h

Où : Esplanade Francis Palmero, 06500 Menton

Combien : gratuit

Plus d’infos : ici