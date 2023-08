Que faire le 21 août sur la Côte d'Azur ?

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

Nouvelle nocturne de la Villa Ephrussi de Rotschild avec Brigitte Fossey

La Villa, les jardins illuminés à la bougie, et en plein air cette fois Brigitte Fossey pour une lecture musicale d'extraits de Gatsby le Magnifique.

Vous avez envie de plonger dans l’univers fascinant des années folles ? Alors ne manquez pas ce spectacle original qui mêle la musique de George Gershwin aux extraits de Gatsby le Magnifique, le chef-d’oeuvre de F.Scott Fitzgerald.

Sur scène, Brigitte Fossey prête sa voix à Daisy et Gatsby, les personnages emblématiques du roman qui raconte l’histoire d’un amour impossible dans une société corrompue par l’argent et le pouvoir.

Au piano, Eric Artz accompagne le récit avec des morceaux choisis de Gershwin, le compositeur qui a su capturer l’esprit et le rythme de son époque. De la célèbre “Rhapsodie in blue” aux airs plus intimistes, il crée une atmosphère à la fois légère, joyeuse et mélancolique, qui fait écho aux mots de Fitzgerald.

Quand : lundi 21 août à 20h

Où : Villa Ephrussi de Rotschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Combien : 35 € - Tarif famille (pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 17 ans) : 80 €

Plus d’infos : ici

Johnny, Cloclo et Michel Sardou : un concert de sosie vocaux à Saint-Jean-Cap-Ferrat – Gratuit

À l'occasion des 10 ans du Casino Shop de Saint-Jean-Cap-Ferrat et sous l'égide de la Municipalité on vous offre une soirée inoubliable en musique !

Les sosies vocaux de Johnny Hallyday (Johnny Mirador), Claude François (Philippe Leroy) et Michel Sardou (Pascal Paris) sont sur scène au Théâtre sur la Mer et c'est gratuit donc soyez nombreux pour profiter de ce moment musical en plein air avec vue sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Quand : lundi 21 août à 21h

Où : Théâtre sur la Mer 06 230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Combien : gratuit

Alibi.com 2 en plein air à Cannes - Gratuit

Un des films les plus marrants de la bande à Fifi, Philippe Lacheau.

Après avoir fermé son agence Alibi.com (dont on parlait dans le numéro 1) Greg (qu'incarne Philippe Lacheau donc) a promis à sa fiancée qu'il ne lui mentirait plus jamais mais là il est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille.

Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

Quand : lundi 21 août à 22h

Où : Place Paul Roubaud à Cannes-le-Bocca

Combien : gratuit

Plus d'infos : ici