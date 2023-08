Que faire aujourd'hui sur la Côte d'Azur ? (mardi 8 août)

Chaque jour, on vous donne quelques bonnes idées pour passer l'été sur la Côte d'Azur. Parce que l'été, on va quand même pas rester enfermés !

Cannes : un feu d'artifice sous le signe de la conscience - GRATUIT

Le feu d’artifice proposé à Cannes fait partie du Festival d’Art Pyrotechnique, qui réunit les plus grands artificiers du monde dans la baie de Cannes. Cette fois, c’est la France qui concourre avec le thème “Conscience”, une invitation à prendre du recul et à profiter de l’instant présent. Le spectacle sera accompagné d’une bande musicale éclectique, avec des artistes comme Nirvana ou Wax Tailor.

Le feu d’artifice commencera à 22h et sera gratuit. Pour plus d’infos, vous pouvez consulter le site officiel du festival ici .

Nice : la Castellada, une plongée dans l’histoire de la ville

La Castellada est une promenade-spectacle nocturne sur la Colline du Château à Nice, qui vous fera découvrir l’histoire de Nice à travers 12 saynètes mettant en scène des personnages célèbres comme Garibaldi ou Catherine Ségurane. Des artistes, musiciens, chanteurs et comédiens vous entraîneront dans une odyssée à travers les différentes époques, mêlant rires, émotions et partage.

La Castellada se tient jusqu’au 18 août tous les soirs à 21h. Le tarif est de 12€ en plein tarif et de 9€ en tarif réduit. Vous pouvez réserver vos places en ligne ici .

Saint-Jean-Cap-Ferrat : la Villa Ephrussi de Rothschild en musique avec David Enhco

La Villa Ephrussi de Rothschild est un magnifique palais de style Renaissance situé sur la presqu’île du cap Ferrat, entouré de neuf jardins thématiques. Cet été, la villa s’anime de 20h à minuit avec des éclairages à la bougie, des visites du site et des spectacles en plein air.

Pour cette fois, vous pourrez assister au concert de David Enhco, un trompettiste et compositeur qui mêle jazz et musique classique avec sa formation Family Tree. Un concert unique et puissant, entre énergie et improvisation.

C'est une proposition en partenariat avec France Bleu Azur. Le tarif est de 22€ en plein tarif et de 18€ en tarif réduit. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ici .