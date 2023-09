Coupe du monde de rugby : les Bleus peuvent-ils gagner sans Dupont ? "Il y a d'autres talents" dans l'équipe

L'équipe de France a gagné contre la Namibie, mais la blessure d'Antoine Dupont pourrait lui coûter très cher. Les Bleus peuvent-ils encore gagner ? La réponse de Pierre Villepreux, sélectionneur des bleus en 1999, alors que les N°9 s'étaient blessés les uns après les autres !

La France peut-elle remporter la Coupe du monde sans son capitaine ? Comment aborder ce moment particulier ? C'est une tâche difficile qui attend le staff de l'équipe de France : garder le groupe des Bleus concentré, malgré deux semaines sans jouer, le match entre la France et Italie étant prévu pour le vendredi 6 octobre, et surtout malgré l'absence de son maître à jouer Antoine Dupont, blessé contre la Namibie, a minima jusqu'au quart de finale. "Aujourd'hui, c'est tout la France qui est touchée, parce qu'il est le symbole du rugby français", s'émeut Pierre Villepreux, ancien sélectionneur des Bleus, dans 100% Coupe du monde de rugby.

"C'est le capitaine, c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. On sait ce qu'il apporte à l'équipe. Il guide l'équipe de France et donc cette blessure tombe au plus mauvais moment", abonde Yanna Rivoalen, ancienne demi de mêlée des Bleues et consultante pour France Bleu.

Toutefois, "il y a derrière lui d'excellents joueurs de rugby qui s'intègreront sans problème, Couilloud et Lucu, souligne Pierre Villepreux. On perd un énorme joueur, qui peut parfois sauver la France. Mais il faut faire avec, les blessures font partie des aléas du rugby".

"On sait tout l'impact de ce joueur sur l'équipe et même s'il ne peut plus jouer sur le terrain, il peut être utilisé d'une autre manière, aux entraînements, en analyse vidéo, pour apporter de la confiance au groupe", analyse Yanna Rivoalen.

Il y a "d'autres talents" dans l'équipe

Pierre Villepreux a vécu une situation similaire en 1999. Il est le sélectionneur qui a mené les Bleus au Grand Chelem, en 97 puis en 98, avec la charnière Philippe Carbonneau et Thomas Castaignède. Deux joueurs qui se blessent avant le début du Mondial. Une semaine après avoir nommé Pierre Mignoni demi de mêlée, ce dernier se blesse également. "On essaye de trouver une solution. Et évidemment, il ne faut pas faire transparaître ses inquiétudes auprès du collectif. Il faut impérativement qu'ils aient confiance dans les joueurs qui vont être appelés".

Le groupe "va réagir", anticipe-t-il. "Mentalement, ils sont prêts pour jouer cette Coupe du monde. Ce collectif a les moyens de compenser. Il est évident que les autres équipes se polarisent autour de Dupont, il est gêné par cette agressivité. Mais cette équipe est composée d'autres génies, d'autres talents qui en profiteront". En 1999, la France avait d'ailleurs atteint la finale, qu'elle avait perdue contre l'Australie, malgré les nombreuses blessures.

"La charnière titulaire depuis des années, c'était Dupont-Ntamack, et au final on va se retrouver avec une charnière un peu inexpérimentée au niveau international en tout cas, car si Maxime Lucu venait à reprendre la succession de Dupont, il y a quand même des automatismes avec Matthieu Jalibert à l'ouverture, ça peut être un plus", estime Yanna Rivoalen. Les deux joueurs évoluent ensemble à l'UBB.

