Expo à l'usine des Tramways :"Ardoise et bonnet d'âne, re-vivre l'école d'autrefois"

"Ardoise et bonnet d'âne, re-vivre l'école d'autrefois", est une exposition évolutive qui vous est proposée à L'Usine des Tramways, Pont Lalanne à Pau, jusqu'au 22 avril.

Jusqu'au 22 avril, le hall de l'usine des Tramways se transforme en une salle de classe typique du siècle dernier.

Une expérience immersive !

Objets, ouvrages et mobilier extraordinaire rassemblés par l'association Jade permettent à tout un chacun de replonger dans les souvenirs d'enfance des générations passées grâce à une atmosphère ou instruction rime avec émotion.

Afin de montrer la richesse et la diversité des collections, les thématiques des programmes enseignés à l'époque changent tous les 15 jours :

• Morale-instruction civique (11 au 28 janvier 2022),

• Arithmétique-calcul (01 février au 16 février),

• Français-orthographe (17 février au 02 mars),

• Histoire-géographie (03 mars au 16 mars),

• Histoire naturelle-leçons de choses (17 mars au 01 avril),

• Travaux manuels-chant (02 avril au 22 avril).

Visite libre > du mardi au vendredi de 13h à17h30

Visites commentées > 16 et 23/02, 16 et 30/03, 06 et 13/04 à 15h

L'affiche de l'expo - Ville de Pau

